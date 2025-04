Mattina movimentata, oggi, per la città di Ragusa grazie agli atleti che hanno partecipato al Vivicittà. Si tratta della 10 km di podistica più famosa d’Italia, che si corre in contemporanea in oltre 60 città Italia e nel mondo con il patrocinio della presidenza della Repubblica, della presidenza del Consiglio dei ministri, di vari ministeri e del segretariato sociale Rai (foto Salvo Bracchitta).Ragusa anche quest’anno è rientrato nel cartellone delle prove competitive, e nella mattinata di domenica 6 aprile si correrà per 10 km in centro, con una podistica “a circuito” di 3.3 km a giro. Tale prova è stata valida anche come seconda tappa del Gran Prix Ibleo giovanile di corsa su strada. Circa 200 i partecipanti provenienti dalle province di Ragusa, Siracusa e Catania, più altrettanti partecipanti nelle prove collaterali per camminatori e la “Family-Run” “non competitiva” di 7 km.