E’ sempre Angelo Mandarà il re del Vivicittà di Ragusa, Memorial Titta Tumino. Sulle strade cittadine, nella prova dell’Uisp che mette a confronto i corridori di decine di città in gara nello stesso momento con classifica compensata, il portacolori dell’Atletica Padua ha colto il suo terzo successo consecutivo, dimostrandosi ancora una volta il più forte.Con il tempo di 35’02” Mandarà ha fatto meglio di mezzo minuto rispetto allo scorso anno, chiudendo con 15” su Salvatore Greco (Pol.Atl.Vittoria) che gli ha dato un gran filo da torcere lungo i 10 km disegnati fra le strade ragusane. Terza posizione per Vincenzo Schembari, compagno di colori del vincitore, a 1’02” davanti a Giuseppe Barone (Pol.Uisp Santa Croce) a 1’18” e a Giuseppe Licitra, anche lui tesserato per l’Atl.Padua (che ha piazzato 5 uomini fra i primi 7) a 1’38”.Nella gara femminile vittoria di Vincenza Di Giorgio (Running Modica) in 46’13” con Carmen Cascone (Atl.Padua Ragusa) seconda come lo scorso anno a 2’54”, terza Ester Cavallo a 4’46”. Oltre alla prova principale da sottolineare la presenza di oltre 250 partecipanti alle gare giovanili che hanno avuto un successo clamoroso portando il totale a oltre 500 corridori in gara. Per l’Atl.No al Doping Ragusa fondamentale è stato l’apporto del Comune, che ha appoggiato anche questa impresa organizzativa attraverso il Sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo Sport Simone Digrandi. Presente anche Tonino Siciliano, responsabile dell’Uisp Terrtitoriale impegnata nell’evento più importante del suo calendario. Un grazie anche a tutte le associazioni e i volontari presenti, come anche agli sponsor a cominciare da Ortofrutta Italia, Albani op, Abiomed e Fonte Verde. Prossimo impegno per la società il ritorno della Jazz Run, in programma a Vittoria (RG) il prossimo 11 maggio.