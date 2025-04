L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa ha visto svolgersi, nei locali sezionali di via Fucà, nel capoluogo ibleo, i lavori dell’assemblea ordinaria durante la quale sono state affrontare le problematiche che riguardano questo ambito e al termine della quale sono state rinnovate le cariche elettive. In particolare, il nuovo consiglio risulta composto da Salvatore Albani, Giovanni Arestia, Alessandra Cassarino, Viviana Distefano, Caterina Speranza e Giusy Polese. Si è proceduto anche per la votazione riguardante il consiglio regionale.

E’ stato eletto, per farne parte, Giovanni Arestia. Dunque, le votazioni per indicare la delegata al congresso nazionale. Si tratta di Viviana Distefano. Ai lavori è intervenuta la vicepresidente nazionale Linda Legname che ha espresso la propria soddisfazione per l’andamento dei lavori e per l’attività svolta in questi anni dalla sezione iblea, sempre in grado di dare risposte all’altezza della situazione ai propri associati. Tra le presenze istituzionali all’assemblea anche quella dei deputati regionali ragusani Stefania Campo e Nello Dipasquale oltre al direttore del centro provinciale per l’impiego Gianni Vindigni.