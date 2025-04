Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale ieri pomeriggio in via Del Quarto, all’altezza di via Palestro. Allertati da alcuni residenti, gli uomini della polizia Locale sono intervenuti per verificare le condizioni di stabilità di un edificio abbandonato che mostrava segni evidenti di criticità strutturali. Valutata la reale sussistenza di un concreto pericolo per la pubblica incolumità, la pattuglia ha messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche l’architetto Emanuele Cicciarella (responsabile dell’Utc di palazzo Iacono) e i vigili del fuoco che, grazie all’ausilio di una autoscala proveniente dal comando di Ragusa, hanno eliminato tutti gli elementi oramai distaccati, precari o comunque a rischio crollo. Seguendo quanto richiesto dai vigili del fuoco, l’attuale delegato alle funzioni dirigenziali, Filippo Pancrazi, ha disposto un primo intervento di delimitazione dell’area con transenne e nastro bicolore posizionati da una squadra della Protezione civile, in attesa che l’ufficio tecnico individui i proprietari del vetusto edificio ed emani le ordinanze necessarie per l’esecuzione di interventi specifici.