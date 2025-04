E’ una delle giovani attrici più talentuose del panorama ibleo. E, non a caso, vanta già esperienze nazionali di un certo prestigio. Senza, però, dimenticare mai le proprie radici. Domenica 13 aprile, alle 19,30, per la rassegna “Cabaret al teatro Badia”, con la direzione artistica di Maurizio Nicastro, sul palco di corso Italia 103 la ragusanissima Giulia Guastella (nella foto) che proporrà la stand-up comedy intitolata “Il modo giusto (per sbagliare)”. Uno spettacolo comico che è stato scritto dalla stessa Giulia Guastella con Francesco Brandi e che si è affermato come show vincitore di Zelig. “Se hai la vita perfetta, non venire – scrive Guastella nelle note di regia – Anzi, mi fai pure un po’ antipatia. Se invece ti senti un po’ perso, confuso, e segui tutorial su come vivere… questo è il tuo spettacolo! Una (tragi)commedia sull’ansia da prestazione, la sindrome da confronto… e la bellezza di non capirci nulla. Ridi, sbaglia, e portati con te pure chi sbaglia”. “Già dalle premesse – spiega Nicastro – si annuncia un appuntamento tutto da vivere. Non vediamo l’ora di vedere all’opera Giulia con le sue trovate che senza ombra di dubbio ci faranno divertire e, allo stesso tempo, riflettere”. Il costo del biglietto è 12,50 euro. Sarà attiva la promozione “Teatro&Pizza” per gustare un’ottima pizza a fine spettacolo a un prezzo più che conveniente. La consumazione della stessa pizza è possibile nel sottostante locale Capitolo Barocco al prezzo di 10 euro (bevanda e coperto compresi). Per informazioni e prenotazioni contattare il 333.4183893.