Il senatore Salvo Sallemi, con il capogruppo all’Ars di FdI Giorgio Assenza, annuncia l’arrivo in provincia di Ragusa dell’assessore regionale Alessandro Aricò, previsto per il 14 aprile. La visita, densa di appuntamenti istituzionali, sarà un’occasione fondamentale per affrontare temi di grande rilevanza per il territorio, con un focus particolare sulla giustizia e lo sviluppo del porto di Pozzallo. “La visita dell’assessore regionale Alessandro Aricò segna un passaggio importante per il territorio su alcuni temi nodali che, con l’onorevole Giorgio Assenza, ho seguito con grande attenzione nel solco del dialogo con le istituzioni locali. Sarà l’occasione per fare il punto, in Prefettura, con le massime autorità e rappresentanze istituzionali sulla proposta del ministero della Giustizia di acquistare un immobile per riunire gli uffici giudiziari attualmente dispersi in diverse sedi”. “Si tratta di un’opportunità storica per Ragusa – dichiara il senatore Sallemi. – al fine di dotare la giustizia iblea di una sede adeguata. Con l’assessore Aricò, che ringrazio per la consueta attenzione che rivolge al territorio ibleo, e con l’onorevole Giorgio Assenza, si farà il punto con tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. Altro appuntamento importante sarà quello di Pozzallo ove si farà il punto con il sindaco, onorevole Roberto Ammatuna, e con il Presidente dell’Autorità Portuale della Sicilia orientale, l’ingegnere Di Sarcina, al fine di valorizzare e potenziare una infrastruttura nodale per il territorio”. “Sono certo che gli incontri saranno operativi in modo tale da tradurre questi appuntamenti in riscontri concreti per l’area iblea”, conclude Sallemi (nella foto da sinistra Assenza, Aricò e Sallemi).