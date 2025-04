Estinzione anticipata del finanziamento: Santander condannata a rimborsare consumatrice di Scicli. Sono nulle le clausole contrattuali che limitano o impediscono il diritto al rimborso proporzionale dei costi e delle commissioni in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel 2015 una consumatrice della provincia di Ragusa aveva stipulato un contratto di finanziamento di dieci anni mediante cessione del quinto della pensione con la finanziaria Santander. Nel 2017, la consumatrice decideva di estinguere anticipatamente tale finanziamento, ma non otteneva la restituzione di tutti i costi non maturati. Pertanto, la consumatrice, associata ad Assoutenti Provincia di Ragusa ed assistita dall’avv. Rosario Nigro, agiva in giudizio contro la finanziaria, atteso che, l’art. 125 sexies del testo unico bancario, prevede che il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Dopo due gradi di giudizio, il Tribunale di Ragusa, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Modica, ed ha stabilito che sono nulle le clausole che, nel contratto di finanziamento al consumatore, vietano o limitano la rimborsabilità proporzionale di tutti i costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In particolare sono state tutte rigettate dal Tribunale le eccezioni formulate dalla finanziaria, poiché, come, ormai sancito dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 e come di recente ribadito dalla Corte Costituzionale italiana, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore senza distinzioni tra costi up front e costi recurring.

Assoutenti ha attivato lo Sportello prestiti – estinzione anticipata e i cittadini possono collegarsi al sito wwwassoutentiprovinciadiragusa.it per mettersi in contatto l’associazione, per avere informazioni su come ottenere il rimborso di quanto pagato e non dovuto.