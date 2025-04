Offrire al pubblico un’esperienza culturale che va oltre la semplice presentazione di un libro. E’ l’obiettivo del nuovo festival “Sipari di carta” che da domani, venerdì 11 aprile, a domenica 13 aprile, fa incontrare letteratura e teatro in un dialogo scenico. Promosso dal Teatro Donnafugata in sinergia con il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la direzione artistica della scrittrice Costanza DiQuattro, il festival è dedicato all’incontro tra scrittura e arte teatrale. Per tre giorni, tra l’elegante Palazzo La Rocca (patrimonio dell’Unesco) e il raffinato Teatro Donnafugata, gli ospiti daranno vita a una serie di appuntamenti che, prendendo spunto dalla presentazione dei loro libri, celebreranno il profondo legame tra letteratura e teatro, tra narrazione e performance, tra la parola scritta e quella messa in scena. “Con Sipari di Carta ogni autore coinvolto porta con sé un legame autentico con il mondo teatrale – spiega spiega Costanza DiQuattro – e gli incontri rappresentano un’occasione di riflessione sull’arte nelle sue diverse espressioni, ponendo l’accento sul rapporto tra le pagine di un libro e il palcoscenico. Si aprirà uno spazio di pensiero, di racconto e di ascolto, in cui si approfondirà la relazione tra la letteratura che si fa scena e il teatro che si fa testo”. L’apertura del festival è affidata, venerdì 11 aprile alle ore 18.00 presso Palazzo la Rocca, ad Antonella Frontani, che presenterà il romanzo “Il silenzio della marea” (Garzanti), un’intensa narrazione sulla rinascita che parla di attese, perdono e segreti custoditi dal mare. In dialogo con lei sarà Antonella Ferrera. Alle ore 20.00 della stessa giornata, il Teatro Donnafugata accoglierà Diego De Silva, con il suo ultimo libro “I titoli di coda di una vita insieme” (Einaudi). L’autore, noto per il suo stile ironico e profondo, dopo la breve presentazione del libro che scava nelle relazioni indagando la fine di un amore, sarà accompagnato dal Trio Malinconico, composto da Aldo Vigorito al contrabbasso e Stefano Giuliano al sassofono, in un raffinato reading di parole e musica. L’evento sarà moderato da Daniele Scrofani. Sabato 12 aprile, sempre al Teatro Donnafugata, alle ore 20.00, sarà la volta del divulgatore scientifico Massimo Polidoro (nella foto), che presenterà “La meraviglia del tutto” (Mondadori), scritto insieme al grande Piero Angela. A seguire Polidoro proporrà una vera lectio magistralis: un viaggio tra scienza, illusionismo e stupore che fonde racconto e divulgazione, per riscoprire il fascino della curiosità. L’incontro sarà introdotto da Bruno Giordano. Il festival si concluderà domenica 13 aprile con un doppio appuntamento. Alle ore 18.00, a Palazzo la Rocca, Emanuela Ersilia Abbadessa presenterà “La suggeritrice” (Neri Pozza), romanzo che intreccia musica, danza e sentimenti. L’autrice, anche musicologa e librettista, racconterà la sua esperienza tra scrittura e teatro. L’incontro sarà moderato da Giuseppina Tesauro. La serata finale, alle ore 20.00 presso il Teatro Donnafugata, vedrà protagonista Roberto Andò con “Il coccodrillo di Palermo” (La Nave di Teseo). Regista, sceneggiatore e scrittore, Andò dialogherà con Patrizia Valenti, commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, e Costanza Di Quattro su come l’esperienza teatrale e cinematografica influenzi il processo narrativo e il rapporto tra immagine e parola. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria al numero 334 2208186. Info sul sito www.teatrodonnafugata.it