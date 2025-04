“La Repubblica italiana tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.”. “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

Così gli articoli 9 e 41 della nostra Costituzione, un patto inscindibile tra le generazioni, una nuova sensibilità attraverso cui osservare il mondo che ci circonda, dal lavoro, all’impresa, dalla sicurezza alla dignità umana.

Con il quinto incontro in programma per l’anno 2025, la Scuola dei Beni Comuni di Ragusa organizza a Ibla un focus sulla sostenibilità come patto intergenerazionale ed arma di contrasto alle diseguaglianze, toccando con mano come l’ambientalismo possa diventare concreta esperienza scientifica ed orientare la libera iniziativa privata verso la giustizia sociale.

Alle 9 di sabato 12 aprile nell’auditorium Falcone e Borsellino di Ragusa Ibla, Enrico Giovannini (nella foto) (economista, già ministro del Lavoro e ministro della Transizione energetica) illustrerà il concetto e le sfaccettature della sostenibilità; delineerà gli elementi per valorizzare il capitale naturale; chiarirà come orientare la produzione verso la giustizia sociale e l’uguaglianza.

La professoressa Antonella Bachiorri (Ricercatrice e Coordinatrice Lab. Cirea Università di Parma) darà all’incontro una taglio pratico, illustrando – attraverso il metodo di ricerca scientifico – come l’ambientalismo può divenire un concreto strumento a disposizione della società.

Il professore Cesare Pinelli (ordinario di Diritto costituzionale – Università di Roma La Sapienza) dimostrerà come la sostenibilità sia funzionale al contrasto delle disuguaglianze e come il valore costituzionale dell’ambiente sia ormai divenuto un obbligo intergenerazionale e un limite al potere economico.

Il giornalista Roberto Natale (componente del Consiglio di Amministrazione di RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A., già direttore di Rai sostenibilità) spiegherà perché è necessario ed attuale oggi parlare di sostenibilità ed ambiente attraverso il servizio pubblico di informazione.