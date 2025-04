Ancora sangue sulle strade della Sicilia sud-orientale. Un motociclista 53enne di Carlentini ha perso la vita questa mattina in un incidente autonomo sull’autostrada Catania-Siracusa. L’incidente si è verificato intorno alle 10,30 in direzione Siracusa. L’uomo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è volato sull’asfalto. Il motociclista quasi certamente stava viaggiando a velocità sostenuta. L’impatto con la strada è stato così violento che l’uomo è morto sul colpo. Sono infatti risultati vani i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto con un elisoccorso e con una autoambulanza. Come detto, la polizia stradale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire perché l’uomo ha perso il controllo della moto.