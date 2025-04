Domani si torna in consiglio comunale a Scicli. La riunione del civico consesso è stata fissata per le 18,30. “La seduta – afferma la consigliera comunale di Italia Viva, Marianna Buscema – è stata convocata innanzitutto per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Ma abbiamo colto l’occasione, per quanto ci riguarda, anche per riportare all’ordine del giorno alcune problematiche di notevole richiamo, a partire dalla questione sulla sicurezza cittadina. Non è la prima volta che mi trovo a predisporre un odg sul delicato argomento. Purtroppo, a Scicli, in questi ultimi due anni ne abbiamo parlato a lungo senza che si siano registrati dei miglioramenti apprezzabili. Attendiamo ancora, ad esempio, le nuove telecamere all’interno della nostra città. Telecamere che, secondo noi, devono essere aggiuntive rispetto a quelle già esistenti. Le forze dell’ordine fanno del loro meglio ma è fin troppo evidente che, a fronte di situazioni per nulla semplici, i numeri impiegati non risultano essere sufficienti rispetto alle reali necessità. Ecco perché torniamo a proporre la delicata vicenda all’attenzione del primo cittadino. Anche per cercare di comprendere qual è l’attenzione che il prefetto ha voluto indirizzare verso la città dove, negli ultimi mesi, il numero di furti, soprattutto in danno alle attività economiche, è diventato davvero elevato”.