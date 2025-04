Big match al Palaminardi di Ragusa, ultima giornata della regular season del campionato di Serie A2 femminile, Lbf Techfind, decisiva per definire la griglia play off. Domani arriva Mantova, prima forza del campionato, reduce da una sconfitta bruciante a Bolzano, patita in casa e con 14 punti di scarto. Se Ragusa non avesse subìto tre punti di penalizzazione ad inizio stagione, condividerebbe la prima piazza del girone proprio con Mantova e Udine. “Sarà un incontro di cartello. Mantova è capolista e verrà a Ragusa determinata a mantenere il primato. Dopo la sconfitta patita a Bolzano la scorsa giornata, sarà ancora più concentrata – commenta la coach della Passalacqua, Mara Buzzanca -. E’una squadra ben strutturata e completa, con giocatrici di grande esperienza e che hanno giocato anche nella massima serie. Noi arriviamo da dieci vittorie consecutive, consapevoli del percorso di crescita che ha caratterizzato gli ultimi due mesi e mezzo della nostra preparazione. Abbiamo lavorato molto, concentrandoci sul processo, gara dopo gara”. Un match che, non dimentichiamo, si gioca tra la migliore difesa del campionato, quella di Mantova e il secondo migliore attacco, quello di Ragusa e “con le forze in campo, è possibile che questo tipo di partita possa essere deciso dagli episodi – dice ancora coach Buzzanca -; vincerà chi sbaglierà di meno e dobbiamo mantenere concentrazione e intensità”. Una chiamata a raccolta del pubblico. “Sono certa che le ragazze metteranno in campo tutta la loro grinta; sarà un grande match. Il pubblico può essere il sesto uomo in campo – conclude la coach della Passalacqua Ragusa – , determinante a sostenere le nostre ragazze perché se lo meritano; hanno disputato un grande campionato e sono cresciute partita dopo partita senza mai tirarsi indietro. Ci aspettiamo un grande tifo”. Nel confronto statistico: Passalacqua Ragusa: 1639 punti realizzati (subìti 1453) con il 41% da 2 (468/1147) e una percentuale di realizzazione da 3 del 29% (141/494); ha un 65 per cento ai liberi (280/434), 1090 rimbalzi (347 in attacco), 324 assist e 374 palle perse contro 239 recuperate. In classifica 35 punti (19 vinte, 6 perse). MantovAgricoltura: 1566 punti realizzati (subiti 1393) tirando da 2 con il 41% (435/1059) e da 3 con il 33% (155/473); ha un 77 per cento ai liberi (286/371), 1105 rimbalzi (294 in attacco), 344 assist e 435 palle perse contro 210 recuperate. In classifica 38 punti (19 vinte, 6 perse) Il fischio di inizio per la palla a due è previsto sabato 12 aprile alle 20.30 al Pala Minardi di Ragusa. L’incontro verrà arbitrato dai signori Andrea Manganiello di Benevento e Arianna del Gaudio di Napoli.