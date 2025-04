L’Asp di Ragusa comunica ufficialmente l’apertura del nuovo reparto di Chirurgia generale dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. E’ stato completato ieri il trasferimento dei pazienti, oltre che delle attrezzature e dei presidi propedeutici per lo svolgimento dell’attività. L’intervento di ristrutturazione dei locali al secondo piano ha riguardato l’adeguamento degli spazi sia dal punto di vista architettonico e funzionale, che sotto il profilo impiantistico, per garantire elevati standard di sicurezza e qualità dell’assistenza sanitaria. Le opere realizzate includono: la creazione di otto stanze di degenza doppie e due stanze singole, tutte con bagno privato; l’adeguamento degli impianti tecnologici, con particolare attenzione alla sicurezza sanitaria e alla gestione delle emergenze, comprese eventuali situazioni pandemiche; la sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti murali, dei controsoffitti e degli infissi interni; la realizzazione di nuovi ambienti per i servizi annessi al reparto, tra cui sala visite, segreteria, sala medici, spogliatoi, locali di deposito e area ristoro. Questa apertura rappresenta la prima fase del progetto di riqualificazione, che prevede, a breve, l’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo reparto di Urologia. L’importo complessivo, al netto del ribasso d’asta, è di 1 milione e 427mila euro. Il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Modica, sotto la guida del direttore della U.O.C. Goffredo Caldarera, anche nel 2024 si è confermato uno dei più importanti della Sicilia per volumi di intervento. Sono stati, infatti, 2.656 i pazienti operati, per un totale di 2.689 interventi eseguiti. Particolarmente significativo è stato l’aumento degli interventi di chirurgia maggiore, quelli a più alta complessità, che sono stati 1.652 (+15% rispetto al 2023). “L’apertura del nuovo reparto di Chirurgia generale dell’ospedale di Modica – dice il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Giuseppe Drago – rappresenta un passo fondamentale per il miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio. Abbiamo investito risorse significative per adeguare le strutture agli standard più moderni e garantire ai pazienti un ambiente sicuro, confortevole e tecnologicamente avanzato. I numeri del reparto di Chirurgia testimoniano il valore del lavoro svolto e la professionalità di un’équipe che continua a distinguersi a livello regionale”.