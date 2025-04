Il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo (nella foto), designato nel consiglio generale nazionale della federazione. E’ avvenuto al termine dei lavori del VII congresso nazionale della Cisl Fp, svoltosi a Firenze dall’8 al 10 aprile, che hanno riconfermato Maurizio Petriccioli alla guida della Cisl Fp e a cui hanno partecipato una delegazione di dirigenti sindacali del territorio insieme alla segreteria della Cisl Fp Ragusa Siracusa. Un importante riconoscimento per il lavoro portato avanti dall’intera segreteria e da ogni singolo dirigente sindacale in ogni posto di lavoro e su tutto il territorio. I lavori congressuali hanno visto al centro del dibattito sia i primi effetti concreti riscontrati nelle Funzioni centrali dalle applicazioni contrattuali quanto il grave danno, economico e di carriera, procurato ai dipendenti delle Funzioni locali e della Sanità dal mancato rinnovo dei rispettivi Ccnl, la cui sottoscrizione è stata ostacolata da quei sindacati che hanno interrotto le trattative nel tentativo di recuperare qualche voto alle imminenti elezioni Rsu. “Purtroppo per loro – afferma il segretario generale Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – i lavoratori comprendono la bieca strategia che stanno utilizzando, perché sono oramai consapevoli che contrattiamo sulla base delle risorse impegnate dal Governo e come questa loro scelta contraria sia, invece, dettata da altri fattori, visto che è paradossale che non abbiano esitato a sottoscrivere in passato quando la percentuale di rivalutazione salariale per l’adeguamento al costo della vita era nettamente inferiore a quella attualmente prevista. Alla scadenza elettorale per il rinnovo delle Rsu, noi della Cisl Fp ci presentiamo a testa alta, forti della scelta libera, autonoma e responsabile, in favore dei dipendenti, di volere firmare sin da subito. E, anche perché, a livello territoriale, nelle due province di Ragusa e Siracusa, abbiamo garantito in questi anni attraverso la contrattazione decentrata, mantenendo il dialogo sempre aperto con le amministrazioni ed all’occorrenza anche con forti spinte, le tutele sindacali e, in particolare, la liquidazione del salario accessorio e le stabilizzazioni del precariato storico e, ci piace ricordare, anche dei precari covid, grazie al protocollo di livello regionale che esclusivamente la Cisl aveva sottoscritto con l’assessorato”. “Siamo certi di tornare a ricevere anche in questa tornata elettorale, che si svolgerà il 14, 15 e 16 di aprile – prosegue Bonarrigo – un forte consenso da parte dei lavoratori che ci vogliono ancora portatori della loro voce e protagonisti del loro futuro, forti della credibilità della nostra azione sindacale dimostrata nel tempo, fondata sulla competenza dei nostri candidati e della loro capacità di rappresentanza”.