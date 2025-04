Le luci del PalaPadua tornano ad accendersi sul campionato di Serie B Old Wild West: servirà una prova corale – pubblico e squadra – per consentire alla Virtus di interrompere il momento negativo (tre k.o. di fila) e guadagnarsi l’accesso matematico ai playout. Domenica (palla a due alle 17) Ragusa ospiterà la Gemini Mestre nel match valido per la 36ª giornata. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo chiaro di blindare il penultimo posto in classifica (cosa che potrebbe avvenire già sabato sera in caso di sconfitta interna di Saronno contro Desio). Ma al di là del secondo match point dopo quello (non sfruttato) di Vicenza, a tre giornate dal termine della regular season la Virtus è chiamata a ritrovare l’intensità e la qualità di gioco assaporati nella prima metà di marzo. Le ultime due partite, invece, raccontano di un momento complicato sotto il profilo realizzativo e di una difesa distratta; ma al contempo si registra un miglioramento nella condizione fisica di Simon e Ianelli, due pedine chiave per affrontare la parte più delicata della stagione. Di fronte ci sarà una delle squadre più in forma: Mestre, settima in classifica con un record di 21 vittorie e 14 sconfitte, ha conquistato sei successi nelle ultime sette uscite, espugnando campi difficili come Legnano e Treviglio. L’ultimo, di un punticino, è arrivato contro Capo d’Orlando. La squadra veneta è ancora in piena lotta per agguantare i playoff (senza passare dalla lotteria dei play-in) e farà di tutto per portare a casa punti pesanti anche da Ragusa. Occhi puntati su Simone Aromando, vero leader offensivo con 18,6 punti e 8,4 rimbalzi di media a partita in 30’ di utilizzo. Rubbini rappresenta una minaccia costante dall’arco (40% da tre in stagione), mentre Galmarini è una garanzia a rimbalzo d’attacco. Nella gara di andata, al Taliercio, Mestre si impose con autorità per 81-60, grazie a una fuga nel secondo quarto e ai 23 punti di Aromando. La Virtus Ragusa cercherà il riscatto davanti al proprio pubblico, spinta dalla voglia di tornare alla vittoria e affrontare con fiducia la fase cruciale della stagione. La gara, che verrà trasmessa anche in diretta streaming sul sito e sull’app Lnp Pass (per abbonati), sarà arbitrata dai signori Martinelli di Brescia e Spinelli di Cantù.