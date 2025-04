Ha scosso l’intera comunità modicana l’episodio di criminalità ai danni di una persona anziana e vulnerabile. Emergono ulteriori contorni rispetto alla vicenda che si è verificata nel quartiere Ss. Salvatore, intorno alle 13 di ieri, dove una pensionata che vive da sola è stata vittima di una truffa che si è trasformata in una rapina. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo si è presentato alla porta dell’abitazione dell’anziana con una scusa dell’incidente stradale che avrebbe coinvolto il figlio dell’ultra ottantenne. Con l’inganno, il malvivente è riuscito a farsi aprire e ad entrare nella casa. Una volta all’interno, l’uomo ha narcotizzato la donna, presumibilmente utilizzando uno spray soporifero. Approfittando dello stato di incoscienza della vittima, il rapinatore ha rovistato nell’abitazione, sottraendo orecchini e altri oggetti in oro di valore affettivo ed economico. Dopo aver compiuto il furto, si è allontanato indisturbato, ignaro di un dettaglio cruciale che potrebbe ora incastrarlo. I familiari della pensionata, preoccupati per la sua sicurezza, avevano precedentemente installato una telecamera di sorveglianza all’interno della casa. Proprio le immagini registrate da questo dispositivo potrebbero rivelarsi fondamentali per le indagini. L’uomo, infatti, si è accorto della telecamera e l’ha disattivava non prevedendo che le prime immagini erano già registrate. L’allarme è stato lanciato dalla stessa anziana al suo risveglio. Confusa e disorientata, la donna non ricordava nulla di quanto accaduto, ma si è subito resa conto dell’ammanco dei suoi preziosi. Immediatamente sono stati allertati i familiari e le forze dell’ordine. Sul caso stanno ora indagando gli agenti della polizia, che hanno acquisito le immagini della telecamera e stanno conducendo le opportune verifiche per identificare il responsabile di questo vile gesto. L’episodio ha destato forte indignazione nel quartiere e in tutta la città, riaccendendo la preoccupazione per la sicurezza degli anziani, spesso presi di mira da malintenzionati senza scrupoli. Le forze dell’ordine raccomandano ancora una volta la massima attenzione, soprattutto nei confronti di sconosciuti che si presentano alle porte con pretesti ingannevoli, e invitano a segnalare immediatamente ogni situazione sospetta. La speranza è che le immagini della telecamera possano fornire elementi utili per assicurare alla giustizia l’autore di questa odiosa truffa e rapina.