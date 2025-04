Rubare l’acqua può costare caro. In zona San Leonardo, territorio comunale cittadino, sono stati accertati alcuni casi di furto in flagranza di reato, attraverso la realizzazione di un sistema di bypass sul contatore idrico. Questo dopo che Iblea Acque SpA ha avviato il controllo sul territorio in relazione proprio ai furti d’acqua in questione, per monitorare la presenza di eventuali sistemi che bypassano la misurazione del contatore.

«Abbiamo già provveduto a denunciare – conferma il dirigente tecnico della società che gestisce il servizio idrico integrato, Renato Savarese – i proprietari di alcuni immobili che prelevavano acqua in maniera fraudolenta. Le persone denunciate sono state già convocate dalle forze dell’ordine. Le attività di monitoraggio e controllo contro i furti d’acqua proseguiranno ininterrottamente e sistematicamente su tutti i territori dei Comuni gestiti da Iblea Acque. La nostra società rimane a disposizione per fronteggiare eventuali problematiche che possono risultare poco conducenti rispetto alle finalità che ci siamo dati e che, di certo, non prevedono l’adozione di attività fraudolente come in questo caso». Iblea Acque ritiene che tutto ciò sia a tutela di chi usufruisce in maniera corretta del servizio e corrisponde regolarmente il canone idrico.