Il Ragusa Volley batte Giarratana e vola in serie C con 5 giornate di anticipo. In un Pala Pappalardo gremito di tifosi, presente anche il vicesindaco di Ragusa, Gianni Giuffrida, le ragazze di coach Cutrona si aggiudicano l’incontro per 3-0 (parziali 25-19,25-13,25-21). “Siamo felicissimi per questa promozione – afferma coach Ennio Cutrona – che riporta a Ragusa un campionato di serie C femminile dopo tanti anni. Una promozione frutto di un esemplare lavoro di squadra che ha coinvolto dirigenti, tecnici e atlete e che è iniziato l’estate scorsa”. “Non avevamo programmato questo – aggiunge – ma col passare del tempo ci abbiamo creduto sempre di più e lavorando duramente il successo è arrivato, senza regali, senza inciuci, senza compromessi. Tutte le squadre contro di noi hanno dato il massimo”. “Ovviamente gli applausi vanno alle mie meravigliose ragazze – continua il coach – che hanno profuso impegno, serietà e attenzione, sempre presenti in palestra, sempre attente all’ascolto e determinate in partita. Abbiamo sviluppato un gioco pregevole e a volte entusiasmante e la crescente presenza di pubblico alle nostre partite ne è testimonianza”. “Ragusa Volley – conclude Cutrona – è ormai una realtà, un movimento pallavolistico, creato dalla nostra Paola Messina, che non si limita alla prima squadra, che comunque ha un’età media di diciotto anni. Molti se ne stanno accorgendo e lavoreremo perché questo sia un punto di partenza e non di arrivo”.