Sta diventando virale il video della giovane 25enne vittoriese, ma residente a Santa Croce Camerina, Delia Gentile che, per sua stessa ammissione, spiega di essere stata la persona che ha aggredito il personale sanitario e i carabinieri al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi. Gentile sottolinea di averlo fatto in un momento di rabbia e perché si è sentita presa in giro, dopo avere atteso per un’ora e mezza e forse più che qualcuno le desse sollievo per il male al braccio che aveva accusato dopo una serata in discoteca, frutto di una lite seria avuta con un ragazzo qualche giorno prima. Sempre nel video, Gentile chiarisce di avere colpito un carabiniere e di essere stata ammanettata. Inoltre, afferma di avere fatto il video in regime di arresti domiciliari, cosa che è vietata dalla legge e che sicuramente porterà la 25enne ad avere altri guai con la giustizia. Numerosi i commenti sui social al video della giovane protagonista di una vicenda che continua a fare discutere.