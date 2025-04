“Situazione semplicemente incresciosa quella verificatasi sabato pomeriggio sulla Sp 25 Ragusa mare dove, al posto di blocco 452, è stata presa di mira la stele in ricordo dei “Soldati caduti” nell’adempimento del dovere. Piena solidarietà ai parenti delle vittime che hanno dovuto subire questo ulteriore sfregio alla memoria (in passato era stata addirittura spaccata la fotoceramica che li ritraeva) e all’associazione culturale Lamba Doria che si è adoperata per allestire questi luoghi della memoria”. Ad esprimersi in questi termini il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ragusa, Luca Poidomani. “Restiamo semplicemente basiti per quanto accaduto – continua Poidomani – prendendo atto di come viene continuamente superato il limite oltre il quale può spingersi la stupidità umana. Ci auguriamo, visto che la denuncia ai carabinieri è stata formalizzata, che i militari dell’Arma possano svolgere rapide indagini e inchiodare alle proprie responsabilità chi si è macchiato di una simile nefandezza rispetto a cui non ci sono parole appropriate per descriverla”.