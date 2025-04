Sono in totale 50 i cittadini stranieri irregolari, rintracciati sul territorio provinciale ed espulsi dall’inizio dell’anno, tra cui diversi soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in quanto resisi responsabili di reati anche gravi che destano particolare allarme sociale.

I risultati ottenuti sono il frutto di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Ragusa all’esito di quanto emerso nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine la sicurezza pubblica e finalizzati alla repressione e prevenzione dei reati e di attività illecite sull’intero territorio ibleo.

I capillari controlli svolti dalla polizia di Stato in sinergia con l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno portato al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura iblea numerose posizioni di cittadini stranieri alcuni dei quali rintracciati in situazione di irregolarità. Tra questi anche alcuni soggetti che avevano al loro carico precedenti condanne e segnalazione in merito al compimento di reati di natura predatoria o legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, dopo l’attenta istruttoria condotta dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura, il prefetto di Ragusa, su proposta del questore, ha firmato il decreto di espulsione dal territorio nazionale di un cittadino straniero di 29 anni, segnalato dall’intelligence per terrorismo. Lo stesso, è stato accompagnato presso il Cpr di Caltanissetta da dove, ottenuta la convalida da parte dell’autorità giudiziaria, è stato rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale nel suo Paese di origine. La tempestiva operazione rappresenta un intervento di particolare rilievo per la tutela dell’ordine pubblico nella provincia di Ragusa e si inserisce nelle strategie di prevenzione e controllo finalizzate a garantire la sicurezza del territorio.

Espulso e rimpatriato anche un altro cittadino straniero irregolare e segnalato più volte per reati di spaccio di sostanze stupefacenti e rapina.

Altri 4 cittadini stranieri rintracciati in stato di irregolarità sono stati espulsi e rimpatriati con accompagnamento coattivo alla frontiera da parte di personale specializzato appartenente alla Questura di Ragusa. Disposte, altresì, 14 espulsioni eseguite con partenza volontaria, 17 con trattenimento presso il Cpr e 6 con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.

L’Ufficio Immigrazione sta, altresì, vagliando ulteriori posizioni di cittadini stranieri segnalati come pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, al fine di verificare eventuali provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. L’azione di controllo del territorio continuerà nei prossimi giorni con mirati servizi interforze che interesseranno l’intero territorio provinciale.