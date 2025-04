Venticinque alberi di agrumi e ulivi sono stati donati da “Punto Caldo” e piantumati quest’oggi presso il Parco dell’Ippari Baden Powell per festeggiare i venticinque anni di attività dell’azienda. Per l’occasione sono stati presenti i fratelli Gianni, Massimo e Luca Guastella, titolari dell’azienda, il sindaco Maria Rita Schembari, il vicesindaco con deleghe all’Ambiente e al Commercio Giuseppe Alfano e l’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino. “Un plauso particolare alla famiglia Guastella di Punto Caldo che ha voluto suggellare così il suo venticinquesimo anno dalla fondazione – ha detto il sindaco Schembari – facendo un dono a tutta la città e soprattutto ai più piccoli. Il gesto ideale della piantumazione di questi alberi che hanno fatto oggi assieme a dei vivaisti esperti porterà sicuramente questi bambini ad avere rispetto di questi alberi perché li sentiranno veramente come un patrimonio personale”. “Ricevere questi alberi è un dono dal forte valore simbolico e ambientale – ha dichiarato il vicesindaco Alfano -. Rappresentano nuove radici che si intrecciano a quelle storiche e affettive di Punto Caldo con Comiso. Un gesto che promuove la bellezza del verde urbano e l’educazione alla sostenibilità, un tema sempre più centrale per il nostro presente e futuro.” “La storia di Punto Caldo è anche una lezione preziosa per i più giovani: un esempio concreto di come si possa costruire il proprio futuro con passione, impegno e rispetto per le proprie radici – ha commentato l’assessore Cubisino -. Ringraziamo i fratelli Guastella per l’impegno verso la comunità e per aver fatto del pane un simbolo di identità e cultura, da trasmettere anche alle nuove generazioni.” Luca Guastella, a nome dell’azienda, ha osservato che “per noi questo è un dono alla comunità di Comiso per la fiducia che in questi venticinque anni abbiamo ricevuto. Doniamo quindi anche un contributo simbolico e di prospettiva, per il significato che ruota attorno ad un elemento semplice come l’albero, proiettato sempre verso il futuro.” Fondata nel 2000, Punto Caldo nasce da un’idea dei fratelli Guastella, sostenuti dal padre che mise a disposizione la loro casa per avviare l’attività. Da allora, l’azienda è cresciuta fino a diventare una realtà solida che dà lavoro trenta persone, grazi anche alla sede gluten free situata nella zona artigianale di Comiso. Una produzione attenta alla tradizione, alla qualità delle materie prime e alla sostenibilità, che spazia dal pane a pasta dura con grani antichi e lievito madre, riconosciuto con la Denominazione Comunale De.Co., ai dolci, passando per la gastronomia e i prodotti per celiaci. Il traguardo dei venticinque anni sarà celebrato mercoledì 24 aprile con una grande festa aperta alla cittadinanza che prevede talk su pane e olio, degustazioni, racconti, musica e performance artistiche, in un momento di condivisione tra storia, gusto e territorio.