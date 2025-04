Continua, a Scicli, l’attenzione del Csen comitato provinciale di Ragusa nei confronti della formazione degli arbitri di calcio a cinque, calcio a sette, calcio a undici e beach soccer che hanno completato il percorso predisposto per l’occasione e che sono stati abilitati a dirigere partite di tornei amatoriali che, soprattutto in questa zona dell’area iblea, stanno prendendo sempre più piede. Gli otto nuovi arbitri, della Asd Sport Eventi, di cui è presidente Emiliano Migliorisi, sono stati ricevuti dal sindaco Mario Marino durante una cordiale cerimonia tenutasi a palazzo di Città, alla presenza del presidente Csen della provincia di Ragusa, Sergio Cassisi. Si tratta di Carmelo Portelli, Roberto Bongiardina, Salvatore Ballaera, Angelo Ballaera, Guglielmo Burletti, Massimo Ficili, Sergio Di Rosa e Gianni Mania. “Sta proseguendo il nostro percorso proficuo su questo nuovo fronte – chiarisce Cassisi – che qualifica ulteriormente l’attività del nostro ente di promozione sportiva. Tra l’altro, grazie ai corsi sostenuti, i nostri arbitri sono stati abilitati a dirigere le discipline in questione proprio perché hanno affrontato e superato uno specifico percorso formativo e, quindi, oltre alla competenza, sono in possesso di un apposito diploma nazionale e del necessario tesserino tecnico che abilita l’arbitraggio per l’anno in corso. Abbiamo già ottenuto delle risposte di un certo tipo in questo contesto e auspico che, attraverso questa nuova opportunità, il Csen metta in evidenza la propria voglia di sostenere lo sport sotto le più svariate sfaccettature”.