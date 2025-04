Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna anche quest’anno il Premio Cristina Guastella, il concorso canoro dedicato ai giovani talenti del Sud Italia che celebra la sua tredicesima edizione. L’evento, atteso con entusiasmo da pubblico e partecipanti, si svolgerà in estate a Ragusa, nel suggestivo scenario di Ibla, cuore barocco della città. A confermare il prestigio raggiunto dal premio negli anni, sarà nuovamente il maestro Peppe Vessicchio (nella foto) a presiedere la giuria. Figura simbolo della musica italiana, già protagonista della decima edizione, Vessicchio aveva espresso grande apprezzamento per il livello dei concorrenti, sottolineando come “anche stavolta abbiamo avuto modo di ascoltare giovani talenti che si sono rivelati vere e proprie sorprese”. Il Premio Cristina Guastella è nato per volontà della famiglia Guastella, in memoria di Cristina, giovane scomparsa prematuramente. A guidare la direzione artistica è come sempre Giovanna Guastella, zia di Cristina, che con passione e dedizione ha fatto crescere nel tempo questo appuntamento, trasformandolo in un vero trampolino per artisti emergenti. La conduzione sarà affidata ancora una volta all’energia e alla simpatia di Ruggero Sardo, volto noto e affezionato al premio. Il concorso è aperto a giovani interpreti dai 9 ai 22 anni, suddivisi in tre categorie per fascia d’età. Negli anni ha attirato partecipanti da tutta la Sicilia, ma anche da altre parti d’Italia, confermandosi una delle rassegne musicali più seguite e ambite del territorio. Oltre ai premi per i primi classificati, non mancheranno i riconoscimenti speciali assegnati dalla giuria, composta da professionisti del mondo musicale e discografico. L’estate ragusana si prepara a risuonare di musica, emozioni e giovani voci, nel segno del ricordo di Cristina e della voglia di futuro che il premio rappresenta. Le iscrizioni alla tredicesima edizione sono già aperte, per info scrivere a premiocristinaguastella@virgilio.it o contattare il numero di tel. 339 700 9188.