E’ già stato ritrovato, questa sera, il giovane, Gianluca Rimmaudo, che aveva fatto perdere le proprie tracce dalle 13 di oggi. L’ultimo avvistamento in via Pietro Micca. In serata il ritrovamento in via San Leonardo. Il ragazzo appariva abbastanza provato, anche se in buone condizioni. Il sindaco, Maria Rita Schembari (nella fot con Rimmaudo), in apprensione dopo la segnalazione dei familiari, si è adoperata in prima persona assieme alla polizia municipale per dare risposte in questo senso. E, in effetti, intorno alle 22 di questa sera, la bella notizia. Rimmaudo sta bene e non ci sono particolari problemi riscontrati. Per quanto riguarda quello che è accaduto, attiene alla sfera personale. Allarme rientrato. Tutto si è risolto per il meglio.