Scomparso da 10 ore un giovane di Comiso, Gianluca Rimmaudo (nella foto), studente universitario. Gianluca non dà sue notizie dalle 10,45 del mattino, quando si trovava presso la macelleria del padre, in via Casmene. È stato visto da un passante intorno alle 13 in via Pietro Micca, non distante dal luogo della scomparsa. Da quel momento non si hanno sue notizie. La famiglia ha avvisato le forze dell’ordine che hanno fatto scattare le ricerche. Nessuno degli amici e dei parenti ha avuto sue notizie. Il giovane non ha portato con sé il telefono cellulare, né i documenti, né denaro. Non ha portato con sé vestiti né cibo. Al momento della scomparsa indossava una maglia verde petrolio, come nella foto, ma senza occhiali da sole. Attraversava un momento difficile, ma non aveva avuto contrasti particolari con i familiari. Chi lo avesse avvistato può avvertite le forze dell’ordine, o chiamare i familiari ai numeri 3335618700 – 3333542179.