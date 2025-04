Riformata la sentenza di condanna nei confronti di Nino Gerratana (nella foto), ex consigliere comunale a Modica e candidato sindaco durante le scorse elezioni amministrative, dalla prima sezione penale della Corte di appello di Catania. Assieme a lui anche Francesco Bellia e Lorenzo Melilli. Il reato commesso è stato dichiarato estinto. Revocate anche le statuizioni civili disposte nella sentenza di primo grado. I tre, il 30 settembre del 2022, erano stati condannati a un anno e tre mesi dal giudice monocratico presso il tribunale di Ragusa. Oltre a ciò, era stato definito il risarcimento di danni non patrimoniali per un totale di 5.000 euro in favore dell’associazione Borderline di Modica, una onlus che opera nel settore dell’assistenza ai migranti che si era costituita parte civile. Ai tre, assieme ad altre persone assolte in primo grado, veniva contestato il reato di istigazione a delinquere. I fatti risalgono al settembre del 2014 quando a Modica si erano verificate delle risse tra giovani extracomunitari e giovani modicani. Gli imputati avrebbero commentato alcuni articoli di stampa sui social inneggiando a rivolte violente contro gli immigrati. Ora, la Corte d’Appello di Catania, dopo la sentenza di primo grado, ha sentenziato il non doversi procedere. I tre sono stati difesi dagli avvocati Salvatore Giurdanella, Sebastiano Piccolo e Michele Ragusa. In riforma della sentenza di primo grado è stata anche accolta la richiesta di estromissione di parte civile avanzata dall’avvocato Piccolo a cui colleghi si sono associati. Di conseguenza, è stato revocato il risarcimento riconosciuto alla parte civile.