Il Venerdì santo, nella città antica di Ragusa, continua a essere un momento atteso ed emozionante. In questo giorno, sin dal 1500, la città vive la solenne processione che conduce il Cristo morto e la Vergine Addolorata per le stradine iblee. Una testimonianza d’archivio riporta: “La sera del Venerdì santo esce la processione del corpo di Cristo morto nell’urna delli cristalli e gira per tutta la città sino alla chiesa di Santa Maria dello Spasimo”. Ancora oggi avviene ciò che si legge nei documenti: le file dei fedeli, le torce accese, le preghiere, la musica funebre, le viuzze iblee illuminate dalla luce soffusa delle candele. Domani alle 17 ci sarà in chiesa Madre la celebrazione della Passione del Signore. Alle 20 prenderà il via la solenne processione del Cristo morto e dell’Addolorata. Si parte dal duomo, poi via Arezzo, via Capitano Bocchieri, via Tenente Di Stefano, via XI febbraio, via del Mercato, piazza della Repubblica, corso Don Minzoni, via Giusti. Si continua per piazza della Repubblica, via del Mercato, Largo Camerina, via Orfanatrofio, via delle Suore, via Tenente La Rocca, via Giardini, piazza G.B. Odierna, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo e rientro al duomo di San Giorgio.