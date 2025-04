Stanno proseguendo i lavori per il completamento del prolungamento del secondo stralcio del lungomare Riviera Lanterna a Scoglitti. A darne comunicazione l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, dopo avere effettuato un sopralluogo nel sito in questione, evidenziando che l’attività prosegue alacremente.

“Proprio in queste ore – sottolinea l’assessore – la ditta aggiudicataria delle opere sta per occuparsi della piantumazione delle nuove palme che fungono da decoro per questo nuovo spazio di Scoglitti che, passo dopo passo, va a completarsi fino a diventare una borgata a mare assolutamente all’avanguardia. Lo testimonia anche la nuova pavimentazione che rende questo tratto un vero e proprio fiore all’occhiello di tutta la città. Un’opera che, grazie alla guida del sindaco Francesco Aiello, è stata curata nei minimi particolari. Tutto grazie al finanziamento che i nostri uffici, questo assessorato ai Lavori pubblici, hanno saputo intercettare, ben 1.900.000 euro di fondi Pnrr”. “La cittadinanza, ovviamente – continua Nicastro – non vede l’ora di usufruire di questa grande opera che la nostra amministrazione, con in testa il sindaco Aiello, ha saputo portare all’essere. Scoglitti, lo sappiamo e lo vediamo, sta diventando sempre più bella e noi andiamo avanti nell’interesse della città al netto delle chiacchiere di chi non ha argomenti e si lascia andare ad inutili filippiche dimenticando di non avere neppure saputo amministrare questa città e, anzi, di averla letteralmente distrutta in passato”.