Continuano i riti della Settimana santa a Ragusa. Ieri sera, la santa messa in coena domini (nella foto sotto) presieduta dal parroco del duomo di San Giorgio, il sacerdote Giuseppe Antoci. Momenti spiritualmente molto intensi. Domani, è il Sabato santo, il giorno liturgico in cui predomina il silenzio, il raccoglimento e la meditazione con Maria Addolorata per la morte di Gesù. Al Duomo, si celebra la cosiddetta Ora della Madre durante la quale il simulacro della Vergine Addolorata viene riposta sotto la cupola e i fedeli accompagnano con la preghiera la Madre dei dolori.

La sera del Sabato santo la comunità celebra la veglia pasquale in attesa della Resurrezione del Signore. Questi gli orari. Alle 18 in chiesa Madre, L’Ora della Madre mentre alle 22 al duomo si terrà la veglia pasquale e la santa messa. La domenica di Pasqua, invece, si celebra la Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. La gioia della Resurrezione è tanta. Di fatto, per celebrare degnamente questo momento la sera di Pasqua avviene la tradizionale scinnuta: il patrono San Giorgio viene sceso dalla nicchia nella quale è riposto e, affacciandosi dal portone del duomo, annuncia la Pasqua del Signore. Le campane suonano a festa per tutti. Questi gli appuntamenti di domenica nella città antica. Alle 9 santa messa alla chiesa di San Giuseppe (benedettine), alle 10,30 santa messa nella chiesa Anime sante del Purgatorio. Alle 11 la santa messa nella chiesa Madre San Giorgio. Alle 17,30 la santa messa nella chiesa di San Tommaso e alle 19 la solenne santa messa nella chiesa Madre di San Giorgio.