La Cisl Fp Ragusa Siracusa primo sindacato del territorio per il pubblico impiego. Lo confermano i dati finali delle elezioni Rsu, che fanno registrare le più alte medie di preferenza del voto. Oltre il 38% negli enti locali, con picchi percentuali superiori al 60% nei Comuni di Giarratana e Comiso per l’area iblea e di Floridia, Sortino, Pachino ed Augusta per quella aretusea.

Un quasi 32% nelle Funzioni centrali, fra cui spicca fortemente oltre l’85% della Difesa. E, ancora, con la Sanità che si attesta a più del 46% di media. “Un risultato importante dell’intero gruppo dirigente e di tutta la Cisl Fp – commenta il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa Mauro Bonarrigo (nella foto) – che ci rende fieri del nostro operato in continuità con un percorso di crescita che vede le persone e i servizi al centro dell’interesse del sindacato. Una vittoria dei lavoratori, per primi, che ci continuano a dare la fiducia di essere rappresentati anche tramite il consenso elettorale e l’iscrizione alla nostra sigla sindacale. Avere vinto le elezioni per il rinnovo delle Rsu è un ulteriore sprone, per questo motivo continueremo la nostra azione con sempre maggiore forza, impegno e responsabilità, accogliendo di buon grado tutti coloro i quali hanno voglia di partecipare in maniera concreta alle nostre attività e alle iniziative per rendere la Cisl Fp, ancora e sempre più, protagonista delle dinamiche del lavoro e della contrattazione nella Pubblica amministrazione. Proseguiamo, dunque, lungo il solco della prossimità, dell’integrazione, della competenza e della capacità di dialogo e mediazione, allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori pubblici e la qualità dei servizi al cittadino”.