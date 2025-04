L’Ust Cisl Ragusa Siracusa ha voluto celebrare la Pasqua in maniera inedita, con una particolare attenzione rivolta ai più piccoli che si trovano in un momento di difficoltà. Ieri mattina, nella sede dell’Asp 7 di Ragusa, il sindacalista Salvatore Scannavino, a nome del segretario generale dell’Ust, Giovanni Migliore, ha consegnato (nella foto) una serie di regali che i vertici aziendali hanno provveduto a distribuire ai bambini in degenza nei reparti di Pediatria dei tre ospedali presenti in provincia, vale a dire Ragusa, Vittoria e Modica. Subito dopo la cerimonia di consegna negli uffici di piazza Igea, si è provveduto a fare in modo che i piccoli doni potessero essere recapitati direttamente nei reparti.

“Un segnale che la Cisl ha voluto dare – sottolinea il segretario generale Giovanni Migliore – in un momento speciale dell’anno che simboleggia la rinascita e, quindi, la vita nuova. Con l’augurio, naturalmente, che a questi piccoli cittadini tutto possa andare per il meglio e che gli stessi possano proseguire il loro percorso di crescita. Ringraziamo l’Asp per avere accolto la nostra proposta e cogliamo l’occasione per rivolgere gli auguri di buona Pasqua a tutta la società civile, in particolare ai lavoratori e a chi si adopera per fare crescere sempre più i nostri territori”.