Una macchina organizzativa complessa, che come un Grande Fratello buono sorveglierà sulla sicurezza della festa. È stata allestita al primo piano del Municipio di Scicli, nella sala giunta, la sala regia della Protezione civile che dalle ore 21 di stasera sabato, fino all’alba di lunedì, sovrintenderà alla sicurezza della festa del Cristo Risorto. È la prima volta nella storia della festa che una misura di sicurezza così articolata e complessa viene dispiegata in campo per assicurare che tutti i momenti della processione della statua del “Gioia, Uomo Vivo” di Scicli siano tutelati. Dislocati, lungo il tragitto della processione, ci saranno a turno tre gruppi di volontari della protezione civile, di Scicli, Santa Croce Camerina (sabato sera) e di Vittoria (domenica sera). Tutti i volontari saranno geolocalizzati attraverso una moderna App telefonica e contattabili in caso di evento o emergenza. Le fasi della festa saranno seguite da personale comunale, volontari della protezione civile e dirigenti del Dipartimento di protezione civile di Ragusa. Una potente antenna radio montata sul tetto del Municipio irradierà il segnale che coprirà il centro storico raggiungendo tutti gli operatori dislocati e in possesso di radio ricetrasmittenti. Sotto il coordinamento del dott. Antonio Blandini, del Dipartimento di protezione civile di Ragusa, si alterneranno i dirigenti dello stesso Dipartimento, collaborati dai radioamatori volontari. È la prima volta nella storia della festa che si attiva un presidio così all’avanguardia e tecnologico per garantire il pronto intervento delle ambulanze nel caso di soccorsi, con la dislocazione delle stesse in luoghi strategici a copertura delle esigenze delle migliaia di persone che saranno presenti alla festa del “Gioia”.