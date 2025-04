Il prossimo 26 aprile si terrà il quarto appuntamento di “Gas in Piazza”, l’iniziativa che promuove i valori del consumo consapevole, dei prodotti locali e della solidarietà verso i piccoli produttori. L’appuntamento è in piazza Duca degli Abruzzi, a Marina di Ragusa, dalle 10 alle 13. Il Gruppo di Acquisto Solidale promotore dell’evento conferma la centralità della qualità dei prodotti, strettamente legata a metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, del territorio e delle persone. “Per il Gas Mazzarelli è prioritaria la qualità dei prodotti, che non può prescindere dall’applicazione di scelte virtuose di coltivazione. Ci auguriamo che queste iniziative amplifichino l’attenzione e la cultura della solidarietà, che si esplica anche attraverso il sostegno ai piccoli produttori che, fra mille difficoltà, si impegnano per fornire prodotti sani, per tutelare vecchie varietà che rappresentano le nostre tradizioni e la nostra storia. Sostenere queste realtà significa fare comunità”, dichiara Paola Nigito, presidente dell’associazione. “Gas in Piazza” rappresenta non solo un’occasione per acquistare prodotti genuini e locali, ma anche un momento di incontro, riflessione e condivisione su un modello di consumo più etico e consapevole. Alla base dell’azione del Gas Mazzarelli c’è infatti la filosofia del cibo pulito, giusto e buono, che mette al centro la salute delle persone e quella dell’ambiente. Un modello che rifiuta lo spreco, valorizza la biodiversità agricola e promuove un’economia locale capace di generare legami reali tra produttori e consumatori.