“Non precipitiamo i tempi. Le ultime dichiarazioni sul castello di Donnafugata, rese dal sindaco, danno già per scontato che sarà Civita Logos, ancorché la commissione abbia effettuato una selezione, come dire, preliminare in tal senso, a gestire il castello di Donnafugata. Ma, in realtà, non è ancora così. Visto che, prima di ogni altra cosa, ci sarà il passaggio in seno al civico consesso”. Lo afferma il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli (nella foto), che stigmatizza le affermazioni del primo cittadino e aggiunge: “Se lui è certo che i consiglieri che afferiscono alla sua maggioranza, e non solo, valuteranno la proposta in maniera positiva, buon per lui. Vorrebbe dire che il sindaco ha già consegnato le chiavi dell’antico maniero a Civita Logos. Di fatto, però, non può essere così e queste dichiarazioni sono da leggere come una pesante ingerenza del primo cittadino sulle funzioni del civico consesso con riferimento alla gestione e alla questione del partenariato pubblico speciale del castello di Donnafugata. Quindi, il sindaco faccia il suo lavoro, la sua proposta sarà valutata, il consiglio comunale deciderà. Poi, se il voto dovesse corrispondere ai desiderata di Cassì, questo è un altro paio di maniche, ma la sicumera con cui lo stesso dà già per scontato che la gestione sarà attribuita a Civita Logos ci fa sorgere numerose perplessità rispetto a questa scelta compiuta nell’agosto del 2024. Sembra che il primo cittadino abbia dimenticato che esiste la democrazia, che l’azione decisoria, in questo caso, attiene al civico consesso. Quindi, per cortesia, non metta il carro innanzi ai buoi e attenda l’espletamento dei passaggi necessari”. “Ricordiamo inoltre al sindaco di sollecitare la risposta alla nostra richiesta di accesso agli atti – continua Firrincieli – con tutta una serie di interrogativi sulla questione del castello. Risposta che doveva arrivare entro cinque giorni, mentre ne sono trascorsi venticinque. Aspettiamo di ricevere chiarimenti che definiscono meglio le ragioni della scelta rispetto alle tre offerte presentate in ordine al partenariato speciale pubblico privato avente a oggetto proprio il castello”.