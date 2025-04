Sarà festa al duomo di Ragusa. Per celebrare la solennità liturgica del glorioso patrono di Ragusa, San Giorgio martire. Sono in programma lunedì 28 aprile le celebrazioni che, benché previste per il 23 aprile, ricadendo quest’anno nel periodo ricompreso nell’ottava di Pasqua, sono state rinviate al primo giorno utile. Lunedì, dunque, alle 9 ci sarà il suono a distesa delle campane, alle 11 la celebrazione eucaristica. A mezzogiorno, sarà ripetuto il suono a distesa delle campane. Nel pomeriggio, alle 18,15, ci sarà la recita del Santo Rosario. Alle 19 il momento più significativo con il solenne pontificale che sarà celebrato dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Parteciperanno le autorità civili e militari della città. La festa esterna è in programma nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio. Il simulacro di San Giorgio, dopo la “scinnuta” della domenica di Pasqua, resta esposto per la venerazione dei devoti e dei fedeli, nel transetto della chiesa. L’arca santa, invece, è tuttora in fase di restauro ma dovrebbe essere disponibile per le tre processioni con il simulacro del megalomartire in programma in occasione della festa esterna, così come assicurato dal parroco del duomo, il sacerdote Giuseppe Antoci.