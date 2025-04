E’ morta a 43 anni, dopo aver lottato per oltre 24 mesi con un male: Modica piange Nicoleta Tocileanu (nella foto), la mamma “guerriera” di nazionalità rumena che lascia 2 figli, un maschio e una femmina, dopo aver lottato con coraggio e determinazione, quasi sempre col sorriso sulle labbra, contro una malattia che alla fine l’ha sopraffatta. Nicoleta era stata uno dei pilastri della focacceria della Casa Don Puglisi, dove era ospite da almeno un decennio e di cui era punto di riferimento, sotto l’aspetto culinario e non solo. Una donna a cui tutti volevano bene, per il suo carattere solare, che non si spegneva mai neanche dinanzi alle difficoltà più insormontabili. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Pietro, nello stesso giorno in cui il mondo ha rivolto l’ultimo addio a Papa Francesco. “Ora che ci ha lasciati dopo aver tanto sofferto e lottato – si legge in un messaggio di cordoglio della Casa Don Puglisi – diventa la sua bella eredità per i suoi carissimi figli, per tanti amici, per quelli che siamo stati la sua “seconda” famiglia. Affidiamo tutto e tutti all’abbraccio di Dio”.