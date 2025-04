Morti tre ventenni dopo una notte di sangue tra le vie del centro. Gli ospedali sono stati presi d’assalto dai parenti. Straziante il momento in cui i genitori sono entrati per il riconoscimento delle vittime. Tantissimo il dolore per tre giovani vite strappate in una giornata di festa (a Monreale in questi giorni fervono i preparativi per la festa del Santissimo Crocifisso).

Due vittime hanno 26 anni, il terzo 23; i feriti hanno 33 anni e 16 anni.

La sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria. Poi i due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. Uno dei protagonisti dell’aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare.

Le vittime della sparatoria sono Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, Andrea Miceli di 26. I primi due sono morti subito dopo essere stati trasportati negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo. Il terzo è morto successivamente, sempre in ospedale, al Civico. Davanti agli ospedali si sono presentati numerosi familiari e amici delle vittime, con grida e scene di disperazione.