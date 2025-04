La Virtus fa corsa di testa fino a un minuto e mezzo dalla fine, ma un paio di disattenzioni e rimbalzo e altrettante palle perse la condannano a una sconfitta sul campo della Sae Scientifica Legnano, che grazie ai due punti chiude al secondo posto il girone A della Serie B Old Wild West. Ragusa si arrende 88-85 e, al di là del rammarico del k.o., può guardare con ottimismo al primo turno dei playout (si parte l’11 maggio) contro Piombino, che deciderà le sorti della corsa salvezza. Risultano decisivi i 21 punti (con 15 rimbalzi) di Nick Raivio, tenuto a bada solo nel primo tempo, mentre alla Virtus non basta, mandare cinque uomini in doppia cifra.

In avvio Kosic è incandescente: 6-0 Virtus con due triple dello sloveno. Legnano prende le contromisure a un attacco che gira quasi alla perfezione, se non fosse per qualche persa di troppo. Anche Gloria ha un ottimo impatto sulla partita e permette a Ragusa di rimanere in scia quando Quarisi prova a dettare i tempi della prima fuga dei Knights: al primo intervallo è perfetta parità (20-20). La Virtus dimostra di avere la testa libera, ringhia in difesa (controlla a vista Raivio: appena 4 punti con 2/5 dal campo nei primi due quarti) e si affida tanto al tiro dal perimetro, traendone grandi benefici: Gloria segna la tripla del +5 (20-25), Simon – autore di due stoppate clamorose – ne manda a bersaglio un paio per il massimo vantaggio sul 22-31. I padroni di casa rimangono stoicamente in scia grazie a Sodero, ma anche Bertocco si iscrive al festival: prima realizza il 33-39 dalla distanza, poi la conclusione (di tabella) che bacia la sirena del secondo quarto e permette alla Virtus di conservare l’inerzia: 43-47 al 20’. L’attacco è spumeggiante: 10/17 dall’arco all’intervallo, con otto giocatori a referto sui dieci in distinta.

Non cambia la musica nel terzo periodo. Ragusa l’approccia con grande aggressività e superba precisione in attacco, sfruttando i passaggi a vuoto della difesa di Legnano che lascia troppi tiri aperti. Ianelli produce un paio di recuperi prodigiosi e la Virtus sembra poter prendere il largo con la tripla mortifera di Erkmaa (55-64). Coach Piazza finisce anzitempo negli spogliatoi, dopo due falli tecnici a suo carico, e il momento è particolarmente favorevole alla Virtus, che arriva due volte sul +12 e addirittura sul +13 (60-73) con un’altra tripla dell’estone. I Knights resettano prima della fine e si riportano sul -7 con Sodero dai 6,75 metri (66-73 al 30’). La tripla di Raivio in apertura di ultima frazione rimette definitivamente in partita Legnano. Gloria segna due canestri di fila e consente alla Virtus di tenere la barra dell’attenzione dritta. I Knights si applicano di più anche in difesa, costringendo Ragusa a qualche forzatura. Oboe accorcia sul -2 (75-77 al 33’), Raivio – nelle vesti di gladiatore – sigla il sorpasso dopo tempo immemore (78-77 al 34’). Kosic si inventa un canestro clamoroso per il controsorpasso della Virtus, Oboe impatta a quota 80. Ultimi tre minuti e mezzo di partita: Kosic segna la quarta tripla della serata (80-83), Ragusa si distrae a rimbalzo e Raivio la punisce con gli interessi (84-83 con 1’25” sul cronometro). La persa della Virtus e il canestro di Mastroianni indirizzano la sfida sui binari di Legnano. Ragusa spreca un altro attacco che a quel punto risulta decisivo. Sodero chiude la contesa dalla lunetta. Alla squadra di Di Gregorio rimane una prestazione coraggiosa e di qualità, che rappresenta un buon viatico in vista dei playout.

IL TABELLINO

Sae Scientifica Legnano-Virtus Ragusa 88-85

Sae Scientifica Legnano: Lavelli ne, Agostini 3, Veronese ne, Scali 6, Oboe 11, Quarisa 9, Gallizzi 9, Sodero 20, Raivio 21, Fernandez, Mastroianni 9. All.: Piazza

Virtus Ragusa: Erkmaa 9, Piscetta, Bertocco 11, Simon 11, Gloria 17, Tumino ne, Vavoli 12, Kosic 17, Calvi 3, Adamu 5, Ianelli. All. Di Gregorio-Valerio

Arbitri: Zuccaro di Pordenone e Castellaneta di Bolzano

Parziali: 20-20; 43-47; 66-73.

Note. Tiri da due: Legnano 22/45, Ragusa 14/37; Tiri da tre: Legnano 11/26, Ragusa 16/29; Tiri liberi: Legnano 11/22, Ragusa 9/12; Rimbalzi: Legnano 40, Ragusa 40; Palle perse: Legnano 8, Ragusa 15.