L’Anpi esprime grande soddisfazione per la partecipazione e il successo delle manifestazioni celebrative del 25 aprile. Allo stesso tempo, manifestaper l’episodio accaduto a Ragusa durante la celebrazione: un giovane manifestante — al quale va tutta la nostra solidarietà —, in modo garbato e composto, esponeva un piccolo cartello formato A4 con la scritta:È stato avvicinato da poliziotti in borghese, che gli hanno chiesto i documenti e lo hanno invitato a ritirare il cartello.Forse qualcuno, impartendo certe direttive, dimentica che la nostra Costituzione — quella stessa Costituzione nata dalla Resistenza — è, orgogliosamente e irrevocabilmente,. Come ricorda l’della Costituzione italiana: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” Il 25 aprile, Festa della Liberazione, è sempre stato celebrato con, nel segno del rispetto e della memoria di chi ha sacrificato la propria vita per liberare il nostro Paese dall’oppressione nazi-fascista. Quest’anno, la ricorrenza assume un valore ancora più profondo: ricorrono glie, contemporaneamente, il Paese è stato colpito dal dolore per l’improvvisa scomparsa di Papa Francesco, un uomo amato da milioni di persone per la sua umanità e il suo essere vicino agli ultimi. Questo lutto ha reso il 25 aprile ancora più triste e raccolto. Tuttavia, in alcuni casi, la sua scomparsa è stataper annullare eventi già programmati o per reprimere. Il presidente provinciale dell’Anpi,, sottolinea: “Difendere la memoria significa anche difendere i principi fondamentali su cui si fonda la nostra Repubblica. La sobrietà non è silenzio o rassegnazione. La sobrietà è forza, è consapevolezza, è Resistenza”.