“Facciamo i nostri auguri a Maria Rita Schembari chiamata da oggi a ricoprire un ruolo estremamente importante per l’intera comunità provinciale, ci auguriamo che nel ruolo di presidente del Libero Consorzio dimostri maggiore capacità nel difendere le legittime aspettative dell’intero territorio provinciale. Se guardiamo all’approccio tenuto sino ad ora dalla Schembari rispetto allo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, i presupposti purtroppo non sono dei migliori e non possiamo nascondere una grande preoccupazione per lo sviluppo dell’intera provincia con il reale rischio che finito il lungo periodo commissariale ne inizi di fatto uno nuovo, solo con un diverso interprete”.

E’ il commento della deputata regionale Stefania Campo (nella foto), insieme al coordinatore provinciale del M5s, Federico Piccitto, dopo le elezioni di secondo livello che hanno proclamato la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari presidente del Libero consorzio comunale.

“Le tematiche di cui si dovrà occupare sono altrettanto complesse e importanti, dallo smaltimento dei rifiuti alla gestione delle acque, ai trasporti, alle infrastrutture. Vedremo quali saranno gli equilibri del nuovo Consiglio provinciale ed in questo senso confidiamo che i consiglieri eletti nella lista Pd-L’Alternativa a sostegno del nostro candidato alla presidenza, Roberto Ammatuna facciano sentire forte la propria voce con una decisa azione di controllo e di stimolo. Adesso c’è una gestione politica e non più di ordinaria amministrazione, queste elezioni non dovranno dunque rappresentare un modo per dare ulteriori incarichi politici a chi già ne aveva, vigileremo affinché la Regione, che le ha portate avanti, le riempia di contenuti che possano portare servizi ai cittadini, altrimenti lo scollamento tra Regione ed ente di area vasta già palesato con elezioni a cui i cittadini purtroppo non hanno preso parte sarà sempre più netto”.