La grande musica protagonista a Marina di Ragusa: ilcon Bernardo Lanzetti, Catherine Montavon e gli Strike. La Pro Loco Mazzarelli, con il contenitore culturale Liolà, è lieta di annunciare il grande Concerto del Primo Maggio che si terrà a Marina di Ragusa, in Piazza Torre, a partire dalle ore 18:00. Una serata di musica e spettacolo aperta al pubblico, per celebrare la Festa dei Lavoratori con artisti di rilievo nazionale e internazionale. L’evento possibile con il patrocinio ed il supporto del Comune di Ragusa e la partnership dell’azienda florovivaistica Bellina. Ad aprire l’evento sarà, voce storica e primo frontman della leggendaria Pfm – Premiata Forneria Marconi, tra le band più iconiche del rock progressivo italiano. Un’occasione unica per rivivere brani che hanno segnato la storia della musica. Ad accompagnarlo, sul palco, la straordinaria violinista, apprezzata a livello internazionale per la sua capacità di fondere la tecnica classica con le sonorità contemporanee, regalando al pubblico un’esperienza sonora di grande intensità. La serata si concluderà con l’energia travolgente degli, band amata dal pubblico siciliano per il suo repertorio dinamico, che spazia tra rock, pop e musica italiana d’autore. “Siamo orgogliosi di offrire un concerto di grande qualità artistica che arricchisce la nostra primavera e valorizza Marina di Ragusa come punto di riferimento culturale e turistico“, dichiara il presidente della Pro Loco Mazzarelli,. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e ai visitatori per vivere insieme una serata all’insegna della musica, della condivisione e della bellezza del nostro territorio.