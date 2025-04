In vista delle celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, che si tengono a Comiso ogni anno la terza domenica di maggio, il comitato dei festeggiamenti, l’Azione cattolica e il locale convegno di cultura beata Maria Cristina di Savoia hanno organizzato un incontro con la scrittrice Cecilia Galatolo, dottoressa in comunicazione sociale istituzionale della Chiesa, per meglio conoscere il beato Carlo Acutis (nella foto), di cui era prevista la canonizzazione domenica 27 aprile. Tutto, però, è stato sospeso a causa della scomparsa dell’amato pontefice Papa Francesco. L’appuntamento, che avrà per titolo “Carlo Acutis: l’influencer di Dio”, si terrà venerdì 2 maggio alle 19,30 nella basilica di Santa Maria delle Stelle, chiesa Madre di Comiso. “Cecilia Galatolo, che su Carlo Acutis ha scritto diverse pubblicazioni – spiegano dal comitato dei festeggiamenti – ci permetterà con il racconto della sua straordinaria, seppur breve, vita, di capire che anche ai nostri giorni la santità deve e può essere l’obiettivo di ciascuno di noi. Soprattutto se, come Carlo, ci affidiamo alla Madonna e alla Santa eucarestia. E’, dunque, un appuntamento da non perdere e a cui invitiamo tutti, devoti, fedeli e non solo, a partecipare”.