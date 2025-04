Proseguono le celebrazioni legate al novenario in onore della patrona principale e regina di Chiaramonte, Maria Santissima di Gulfi. Ogni giornata è dedicata a una corporazione o a una categoria di lavoratori. Oggi, mercoledì 30 aprile, è la giornata della “donna”. Alle 9, in chiesa Madre, la prima celebrazione eucaristica odierna. Alle 11 ci sarà la santa messa presieduta dal sacerdote Giuseppe Antoci, parroco della chiesa Madre di San Giorgio in Ragusa. Alle 19 la celebrazione eucaristica in cui saranno ricordati i defunti dello scorso anno (foto di Salvo Bracchitta). A conclusione, una degustazione dei dolci preparati dalle donne e dei rustici offerti dall’associazione femminile “8 marzo”. Alle 21, in chiesa Madre, il concerto giubilare in onore a Maria Santissima di Gulfi eseguito da Armonia orchestra diretta dal maestro Gianvito Messina, con la partecipazione della voce della maestra Nancy Accordino e del coro Regina Caeli di Giarratana diretto dal maestro Francesco Giaquinta. Domani, giovedì 1° maggio, è invece la giornata dei “pastori” e delle “associazioni di volontariato”. Alle 9 la celebrazione eucaristica, alle 11 la santa messa presieduta dal sacerdote Salvatore Mallemi, parroco della parrocchia San Francesco di Paola in Vittoria. Alle 19 ci sarà la celebrazione eucaristica animata dai pastori e dalle associazioni di volontariato. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, sarà portato in chiesa Madre. Partecipano le associazioni “Muti”, “Piano dell’Acqua”, “Giovanile Roccazzo”, “Avis Chiaramonte Gulfi”. La serata sarà offerta dalle associazioni. Venerdì è, invece, la giornata dei Masci. Alle 9 la celebrazione eucaristica, alle 11 la santa messa presieduta da don Giuseppe Burrafato, parroco della cattedrale San Giovanni Battista in Ragusa. Alle 19 la celebrazione eucaristica che sarà caratterizzata dalla benedizione dei bambini nati e battezzati dal 2024. Dopo la celebrazione, il simulacro di San Giuseppe sarà riportato alla società Umberto I. La serata è offerta dai Masci. Alle 21, in chiesa Madre, la IX edizione del concerto di musica sacra in onore a Maria Santissima di Gulfi eseguito dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte, diretto dal maestro Sebastiano Gurrieri. La diffusione mediatica dell’evento è a cura dell’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica che sta puntando l’attenzione sul forte aspetto identitario di questa celebrazione.