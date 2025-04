L’Amministrazione comunale di Modica alza la guardia contro l’esercizio abusivo della professione di guida turistica. In seguito all’approvazione della Legge nazionale (n. 190/2023) e del relativo Decreto attuativo del Ministero del Turismo (n. 88/2024), il Comune ha avviato una serie di iniziative per assicurare il pieno rispetto della nuova normativa. Su precisa volontà del sindaco Maria Monisteri e dell’assessore al Turismo Tino Antoci, il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, ha organizzato un incontro di formazione dedicato alla nuova legislazione. All’incontro (nella foto) hanno partecipato figure di spicco dell’Associazione Guide Turistiche (Agt) di Ragusa, tra cui la presidente Graziella Minardi e il vicepresidente Pietro Di Rosa, fornendo un quadro chiaro e dettagliato delle nuove regole. Forte di questa preparazione, la polizia locale di Modica si prepara a intensificare i controlli sul territorio. L’obiettivo è chiaro: sanzionare chiunque eserciti l’attività di guida turistica senza la regolare iscrizione all’Albo Nazionale previsto dalla recente normativa. Le sanzioni per i trasgressori potranno variare da un minimo di 2.000 fino a un massimo di 5.000 euro. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale nasce da una duplice esigenza: tutelare i professionisti del settore turistico, garantendo loro una concorrenza leale, e assicurare ai visitatori un’offerta di alta qualità, preservando al contempo l’immagine di Modica, città sempre più apprezzata a livello internazionale. “Abbiamo voluto questo incontro di formazione per la polizia locale – ha dichiarato il sindaco Maria Monisteri – per avere piena consapevolezza delle problematiche legate all’abusivismo in questo settore. Modica vanta un’offerta turistica significativa ed è nostro dovere proteggere i visitatori anche attraverso la legalità di chi è autorizzato ad accompagnarli alla scoperta delle bellezze del nostro territorio”. Anche il comandante della polizia locale, Rosario Cannizzaro, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Abbiamo in programma servizi specifici di controllo, ma invitiamo vivamente sia i cittadini che i turisti a segnalare eventuali attività sospette. La loro collaborazione è fondamentale per il successo di questa importante azione di regolamentazione e vigilanza”. Con questa decisa azione, l’Amministrazione comunale di Modica intende rafforzare la qualità dell’offerta turistica locale e garantire un’esperienza positiva e legale a tutti coloro che scelgono di visitare la città barocca.