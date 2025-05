Sabato 3 maggio, alle 17, la libreria Flaccavento, in via Mario Rapisardi 99, aprirà le sue porte all’evento “Tele d’Amori”, un incontro che si fa grido di speranza e promessa di memoria, organizzato dall’associazione “Adessobasta”, dalla libreria Flaccavento, dallo spazio I Rifugi e dall’associazione “Il Corno Francese Blu”.

“Quest’anno, il 3 maggio – è spiegato in una nota – si commemorano i sei anni dalla morte di Alice Bredice, tragicamente strappata alla vita il 29 aprile 2019. Vogliamo ricordarla, ma anche onorare tutte le donne che, come Alice, hanno perso la vita a causa della violenza di genere. Sarà un appuntamento di riflessione, per non dimenticare, per lottare, per urlare: basta. Durante l’incontro, la pittura sarà il nostro strumento per raccontare una realtà che ancora oggi troppe volte viene taciuta. Artiste, artisti, ma anche cittadine e cittadini comuni, animeranno con le loro mani e il loro cuore le tele a disposizione, trasformando ferite invisibili in colori vibranti, in messaggi di libertà e rinascita. Invitiamo in particolare le ragazze e i ragazzi a partecipare: la loro presenza, il loro sguardo, la loro creatività sono fondamentali per costruire un futuro dove l’amore sia solo vita, mai violenza.

Il tema di quest’anno, “Tele d’Amori”, è una scelta carica di emozione e significato. Con ogni pennellata vogliamo disegnare un amore che non ferisce, un amore che libera. Vogliamo accendere la luce su storie che spesso si spengono nel silenzio, e farlo attraverso l’arte: uno dei linguaggi più puri e potenti che esistano”.

“A dare ulteriore forza simbolica all’evento – è chiarito ancora – sarà il richiamo alla tradizione siciliana delle teste di Moro: figure che parlano di amore intenso, di dolore profondo, di storie che sopravvivono al tempo. Proprio come quelle teste raccontano passioni struggenti e destini spezzati, così anche noi vogliamo raccontare — su tele bianche — storie di amori che non devono più trasformarsi in tragedie. La serata sarà impreziosita da una selezione musicale curata da Giorgio, che ha scelto, insieme a Peppe, e composto la playlist appositamente per l’evento, e dalle letture intense scritte e interpretate da Luana, capaci di toccare profondamente l’animo di chi vorrà esserci. Un sincero ringraziamento va a tutte le persone che, con il loro tempo, la loro arte, la loro energia e il loro cuore, hanno reso possibile questo evento: Adriana, Cristina, Gianna, Marco, Nina. Un grazie speciale a Peppe che ha dato anima e profondità allo spazio attraverso una scenografia capace di toccare il cuore. Un grazie sentito a Elisabetta che ha saputo cogliere l’essenza dell’iniziativa e trasformarla in immagini potenti e cariche di emozione. E un grazie di cuore a Daniela per averci accolto con entusiasmo nella sua libreria, un luogo di cultura, libertà e bellezza”.