I devoti e i fedeli avranno la possibilità già da oggi di riabbracciare, in cattedrale, il simulacro di Maria Santissima della Medaglia, compatrona della città di Ragusa, che, per l’occasione, è stato collocato accanto all’altare. Ogni giorno del mese di maggio, già da ieri dunque, è in programma la celebrazione eucaristica alle 9, la preghiera del Rosario alle 18,20, con la coroncina del mese di maggio, e la celebrazione eucaristica delle 19. L’avvio della novena della Madonna della Medaglia, comunica il parroco della cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, è in programma per oggi, 2 maggio.

Alle 9 la celebrazione della santa messa e alle 18,20 la preghiera del Rosario, la coroncina di maggio e l’avvio dei riti legati alla novena. Alle 19 la celebrazione della santa messa. Così ogni giorno sino a martedì, 6 maggio, quando sarà celebrato il giubileo della diocesi nel 75esimo anniversario della sua fondazione. Alle 9 ci sarà la santa messa in cattedrale, mentre alle 19 è in programma il solenne pontificale presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con la partecipazione dei canonici del capitolo della cattedrale e del clero, dei religiosi, delle religiose e dei fedeli. Ad animare sarà la corale della cattedrale diretta dal maestro Giovanni Giaquinta, all’organo il maestro Giorgio Occhipinti. “La prima festa di Maria Santissima della Medaglia – ricorda il parroco della cattedrale San Giovanni Battista, dove si venera la Madonna – fu celebrata il 2 febbraio del 1840 (festa della Candelora). Nel 1841 la festa della Madonna fu arricchita con la processione del simulacro per le vie della città e si svolse la seconda domenica di maggio. Da allora, ogni anno, si è celebrata in questa data, con grande partecipazione di fedeli recanti le candele votive lungo il percorso della processione”.