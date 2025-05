Un’altra auto, questa mattina, intorno alle 12,45, è finita al centro del passaggio a livello di via Paestum, proprio mentre le sbarre si stavano calando. L’incauto automobilista è rimasto incastrato con la vettura. Subito sono scattate le manovre d’emergenza e si è registrato l’intervento dei vigili del fuoco per disincastrare il mezzo. Per fortuna non si fatto male nessuno e il treno in transito è stato avvisato arrestando la propria corsa. Naturalmente, si sono registrati ritardi per quanto riguarda l’arrivo in stazione. Le forze dell’ordine valuteranno le condizioni psicofisiche della persona che si trovava alla guida.