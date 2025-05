La “Domenica in Albis”, oggi “Domenica della Divina Misericordia”, ha concluso, nella basilica dell’Annunziata, l’Ottavario di Pasqua con la “risalita” dei simulacri del Cristo Risorto e della Vergine Annunziata. Prima, però, si è consumata l’ultima “Pace” dell’anno, all’interno della navata centrale della Basilica dell’Annunziata, stracolma di fedeli e devoti, preceduta dal canto dell’antifona pasquale intonata dai due angioletti, quest’anno impersonati da Enrico Distefano e Biagio Arena sul fercolo dell’Annunziata e su quello del Risorto. L’appuntamento dopo la recita del Santo Rosario e prima della santa messa, presieduta dall’amministratore parrocchiale Biagio Aprile. In mattinata, invece, particolare successo per la passeggiata in bici lungo le vie di Comiso, in ricordo di Peppe Ricca, prematuramente scomparso. A chiudere gli appuntamenti che si terranno per la solennità dell’Ascensione del Signore in programma domenica 1° giugno. Alle 8,30 ci sarà la celebrazione eucaristica, quindi alle 11 la santa messa e la processione con il Santissimo sacramento per le seguenti vie: piazza Santissima Annunziata, corso Vittorio Emanuele, Iacono, piazza Fonte Diana, degli Studi, papa Giovanni XXIII, piazza Ss. Annunziata, rientro in basilica. Alle 19 è in programma la celebrazione eucaristica vespertina. La diffusione mediatica di questi momenti è stata a cura della ditta Gali group trasporti di Ispica. Momenti che proseguono anche domani, sabato 3 maggio, quando, alle 19, al centro diurno, si terrà l’ottava edizione del torneo di burraco. Durante la serata ci sarà la cena offerta dal panificio Calogero, con degustazione di ricotta calda. I vincitori saranno premiati con coppe ricordo. Il ricavato della serata andrà in beneficenza alla parrocchia Maria Santissima Annunziata.