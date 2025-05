Demolito il corpo C degli spogliatoi allo stadio comunale “Pietro Scollo”. I lavori vanno avanti spediti. Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici, dichiara: “Sono finalmente iniziati i lavori di demolizione del corpo C dello stadio Pietro Scollo in contrada Caitina. Era un passaggio nodale per continuare nel percorso, così come da impegno assunto davanti ai tifosi e alla dirigenza del Modica calcio, qualche giorno fa in occasione di un incontro nella casa del tifo rossoblù. Stiamo andando spediti verso i nostri obiettivi, rispettando passo dopo passo gli step necessari per fare in modo che dal mese di settembre lo stadio sia pronto. Nei prossimi giorni, ci sarà l’avvio dei lavori del nuovo blocco degli spogliatoi che saranno costruiti secondo i dettami di legge e nel pieno rispetto del progetto finanziato con i fondi Pnrr. Nel frattempo, continuano le opere di costruzione sia nel corpo A che nel corpo B e, andando spediti di questo passo, siamo sicuri che il Modica potrà disputare le sue gare casalinghe della prossima stagione calcistica al Pietro Scollo”.